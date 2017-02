Malagò, difficile derby Coppa alle 15

ROMA, 3 FEB - "Derby Lazio-Roma alle 15? Lo dico con franchezza: c'è un tema d'immagine e di audience televisivo, un contratto con la Rai da rispettare e poi la gente lavora. Io allo stadio? A quell'ora lavoro, come tutti i giorni". È quanto dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando del rischio di anticipare l'orario delle due semifinali di Coppa Italia tra Lazio e Roma per motivi di ordine pubblico. "Lo dico egoisticamente - ha aggiunto - quando ci sono partite all'Olimpico, anche se non sono di grande livello l'area si paralizza, non è giusto ma ci dobbiamo adeguare alle norme di sicurezza pubblica". Infine Malagò è tornato sulla possibilità che vengano eliminate le barriere nelle curve dell'Olimpico: "Sarà fondamentale il ruolo del ministro dell'Interno e quello del capo della polizia nella riunione prevista per martedì prossimo".