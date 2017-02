Match-fixing, accordo Fifa-Sportradar

ROMA, 3 FEB - Maggior controllo sull'integrità del calcio e intensificazione della lotta al match-fixing. Con queste finalità la Fifa ha reso noto di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Sportradar, società specializzata nell'analisi e monitoraggio dei flussi di scommesse e nella lotta alle frodi sportive. In base all'accordo la società utilizzerà il sistema di identificazione delle frodi per analizzare ogni comportamento sospetto e suscettibile di alterazione delle partite nelle manifestazioni nazionali e internazionali. "Il compito principale della Fifa è preservare l'integrità del gioco - ha detto il presidente della Federcalcio mondiale Gianni Infantino nel commentare l'accordo - L'alterazione dei risultati delle partite è un serio problema per chi ama questo gioco e per questo motivo lavoreremo con Sportradar per rafforzare e migliorare il nostro sistema. La Fifa - ha concluso - è impegnata a combattere il fenomeno delle scommesse e a garantire l'integrità del calcio per giocatori e tifosi".