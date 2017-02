Picchia compagna, Hernandez arrestato

MADRID, 3 FEB - Il calciatore francese dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez, 20 anni, è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia spagnola per violenza domestica. Il giocatore è accusato di avere picchiato la compagna, hanno indicato fonti della Guardia Civil. La donna è stata trasportata in un ospedale per essere medicata. Secondo El Pais online non ha riportato lesioni gravi. Hernandez è stato arrestato verso le due del mattino nella sua abitazione di Las Rosas, ammanettato e trasferito alla caserma della Guardia Civil di Madrid, dove ha passato il resto della notte. Oggi deve presentarsi davanti ad un giudice, imputato per violenza domestica. Potrebbe essere processato per direttissima. Per ora la sua compagna non ha sporto denuncia. Nato a Marsiglia, Lucas è figlio di Jean Francois Hernandez, ex di Olympique Marsiglia e Rayo Vallecano. E' nell'Atletico dal dicembre 2014, con 11 presenze quest'anno.