Milan: visite mediche per Caceres

MILANO, 3 FEB - Ore decisive per il futuro di Martin Caceres, il terzino svincolato che il Milan vuole ingaggiare per rimediare all'emergenza infortuni che ha colpito il reparto. È iniziata poco dopo le 8 la serie di approfonditi esami medici e test atletici attraverso cui il club rossonero intende verificare le effettive condizioni fisiche del difensore uruguaiano, che non gioca da un anno per via della lesione al tendine d'Achille rimediata pochi mesi prima della scadenza del suo contratto con la Juventus. Ieri sera Caceres ha incontrato l'ad rossonero Adriano Galliani, ora l'ingaggio dipende soprattutto da quanto tempo sarà necessario al calciatore per ritrovare una condizione fisica idonea a giocare.(ANSA).