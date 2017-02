Raciti: Figc Sicilia "noi mai invitati"

CATANIA, 2 FEB - "La Figc non era presente alla alla manifestazione semplicemente perché non era a conoscenza dell'iniziativa ed in quanto mai invitata". Lo precisa all'ANSA, "senza polemica, ma nel rispetto dei fatti", il presidente della Figc-Lnd Sicilia, Santino Lo Presti, sulla mancata partecipazione alla cerimonia a Catania per i 10 anni dalla morte dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti. Lo Presti, a nome della Figc, "conferma ancora una volta la riconoscenza alla famiglia Raciti" e "ribadisce il rispetto ed il riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine ed in particolare della Polizia, che ogni domenica garantiscono lo svolgimento delle partite".