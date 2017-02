Figc rinnova intesa con Agenzia Entrate

ROMA, 2 FEB - La Figc e l'Agenzia delle Entrate rinnovano la collaborazione in vista della stagione sportiva 2017/2018. Il direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi, e il presidente federale, Carlo Tavecchio, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, in vigore fino al 28 febbraio 2018, che permetterà ai due enti di verificare l'equilibrio finanziario delle società professionistiche, in modo da garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Entro i prossimi due giorni, la Figc comunicherà alle Entrate l'elenco delle società completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva, in modo da procedere alla verifica degli adempimenti tributari. L'Agenzia avvierà una serie di controlli e al termine comunicherà alla Figc gli esiti dei controlli. Le informazioni viaggeranno in modalità sicura e controllata, protette da password e rispettando i canoni della pertinenza e della non eccedenza del trattamento dei dati.