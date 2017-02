Verso closing Milan,capitali a Hong Kong

MILANO, 2 FEB - A un mese dal 3 marzo, termine ultimo concordato per il closing con cui il Milan cambierà proprietà, la cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports sta completando le procedure per la raccolta dei 320 milioni di euro utili a completare l'acquisto del club, dopo aver già versato a Fininvest 200 milioni di euro di caparra. Secondo quanto viene fatto filtrare, nel giro di una settimana, entro il 10 febbraio, i capitali saranno disponibili a Hong Kong sul conto della Rossoneri Sport Investment, la società veicolo creata ad hoc da Sino-Europe per l'operazione.