Sunjic, a disposizione dell'allenatore

PALERMO, 2 FEB - "A Napoli abbiamo giocato bene, compatti e con un po' più fortuna in più avremmo preso tre punti. Sono felice di avere esordito". Lo ha detto Toni Sunjic, nuovo difensore del Palermo, presentato questa mattina alla stampa. Sulle voci che raccontavano di un suo infortunio nei primi giorni di allenamento in città, Sunjic tiene a fare chiarezza. "Mi sono allenato bene - ha spiegato - ho lavorato duramente e sono pronto per giocare già domenica. Naturalmente toccherà all'allenatore decidere. Non è vero che sono stato infortunato. Sono false informazioni, non so chi lo abbia detto. Non ho alcun problema. La prima cosa che mi ha colpito del calcio italiano è che c'è molta attenzione per la fase difensiva. In Germania invece si bada più a quella offensiva".