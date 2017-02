Lagerback nuovo ct della Norvegia

ROMA, 2 FEB - Lars Lagerback, svedese, 68 anni, è il nuovo commissario tecnico della Norvegia. Ha firmato un contratto fino al termine delle qualificazioni all'Europeo del 2020 e prende il posto di Per-Mathias Hogmo, dimessosi a novembre dopo la sconfitta con la Repubblica ceca. Lagerback è stato per quattro anni ct dell'Islanda che, a sorpresa, è giunta fino ai quarti di Euro 2016 eliminando l'Inghilterra, per poi essere a sua volta esclusa dalla Francia. È stato anche selezionatore della Svezia dal 2000 al 2009. Si mette alla guida di una squadra che dall'Europeo del 2000 non accede alla fase finale di un torneo internazionale. La Norvegia, n.84 del ranking Fifa, è penultima nel proprio girone di qualificazione al Mondiale del 2018 e giocherà la prossima gara ufficiale il 26 marzo in Irlanda del Nord.