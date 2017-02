Stadio Roma:da Comune parere sfavorevole

ROMA, 2 FEB - "In data odierna, l'Amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto dello 'Stadio della Roma'. Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma - si legge nel documento - è non favorevole". Lo comunica la Regione Lazio in una nota.