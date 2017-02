Raciti: Tavecchio, non dimenticare

ROMA, 2 FEB - "Desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai familiari dell'ispettore capo di Polizia Filippo Raciti, potendo immaginare solo in parte il dolore che continuano a provare a dieci anni dalla sua tragica scomparsa". Lo ha dichiarato all'Ansa il presidente della Figc Carlo Tavecchio nel decennale della morte dell'agente. "Il mondo del calcio - sottolinea il presidente federale - non può e non deve dimenticare un servitore dello Stato, ucciso nell'esercizio di una professione che richiede tanti sacrifici e che permette ogni giorno a tutti noi di sentirci più sicuri". "La mia gratitudine e ammirazione - aggiunge Tavecchio - va alle Forze dell'ordine, con cui continueremo a collaborare con il massimo impegno, e quindi alle donne e agli uomini che quotidianamente si battono contro la violenza, rendendo possibile il regolare svolgimento di migliaia di partite di calcio e permettendo a milioni di tifosi e appassionati di vivere liberamente la propria passione sportiva".