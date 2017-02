Azzurri: 7 giugno a Nizza Italia-Uruguay

ROMA, 2 FEB - Amichevole a Nizza per l'Italia di Ventura il 7 giugno contro l'Uruguay. All'Allianz Riviera si affronteranno due tra le nazionali più titolate: 4 Mondiali, 1 Europeo, 1 Medaglia d'oro Olimpica per gli Azzurri; 2 Mondiali, 15 Coppa America, 2 titoli olimpici per la Celeste. L'unico precedente degli Azzurri a Nizza risale all'amichevole con l'Austria del 20 agosto 2008 terminata 2-2. Sono 10 invece gli scontri diretti con l'Uruguay e il bilancio per l'Italia è negativo: 2 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte, tra le quali il ko in semifinale alle Olimpiadi del 1928 e quello nell'ultima sfida giocata il 24 giugno 2014 a Natal decisivo per l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale brasiliano.