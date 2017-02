Cairo, su Belotti clausola da 100 mln

ROMA, 2 FEB - "Belotti ha appena rinnovato il contratto: l'Europa non è una discriminante sulla sua riconferma". Urbano Cairo spazza via i dubbi sulla permanenza del bomber se il Torino fallirà la qualificazione all'Europa League. "Abbiamo posto una clausola solo per l'estero da 100 milioni - ricorda il patron granata a margine della presentazione di Torino Channel - Non mi sono impegnato con lui a venderlo in caso di mancata qualificazione. Qualcuno vuole generare preoccupazioni. Con Mihajlovic ho un contratto ancora per una stagione, con Belotti fino al 2021: non vedo problemi". Cairo spera poi di trattenere il portiere Hart. "Lui si trova benissimo - sottolinea - È in prestito: quando scadrà, ragioneremo col City. Nulla è definito". Infine, sui malumori dei tifosi per i mancati nuovi arrivi: "Quello di gennaio è un mercato particolare, serve a poco ed è un po' destabilizzante. Mentre io credo che questo sia il miglior Toro da quando sono presidente. A centrocampo abbiamo 7 giocatori: penso siano sufficienti".