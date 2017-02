Sibilia, morte Raciti indelebile in noi

ROMA, 2 FEB - "Ricordo con commozione la figura dell'ispettore capo di Polizia Filippo Raciti, colpito a morte esattamente dieci anni fa dalla violenza ultras, in una notte folle e drammatica che purtroppo ha lasciato un segno indelebile in tutti noi". Lo dichiara in una nota il senatore Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti. "In questo giorno triste - aggiunge - voglio ricordare anche la figura di Ermanno Licursi, dirigente 44enne della Sammartinese, ucciso il 27 gennaio 2007 nel corso di una rissa negli spogliatoi dello stadio di Luzzi, nella provincia di Cosenza, che con coraggio provò a sedare. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno alle famiglie di questi due eroi. Ed è anche nel ricordo commosso del sacrificio di Raciti e Licursi che la Lega nazionale dilettanti si impegna quotidianamente per combattere ogni forma di violenza e discriminazione. Il calcio sia sempre e ovunque rispetto e fratellanza".