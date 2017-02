Gagliardini, corsa contro Napoli e Roma

ROMA, 2 FEB - "Il terzo posto? Ce lo giochiamo con Napoli e Roma, ma non dipende solo da noi. Con gli scontri diretti potremmo sorpassarli. Faremo la corsa su di loro e alla fine vedremo". È l'analisi dell'interista Roberto Gagliardini, a tre giorni dalla sfida contro la Juventus a Torino. Proprio il club bianconero, nonostante le smentite, sarebbe stato interessato ad acquistarlo dall'Atalanta. "Non lo so e non m'interessa - taglia corto il centrocampista - Ora sono qui. Non pensavo neppure di venire all'Inter". L'impatto con la squadra di Pioli ha sorpreso tutti e, con lui in campo, finora l'Inter ha sempre vinto. "Sono abbastanza sicuro di me - afferma - Sapevo come aiutare la squadra e, avendo giocato subito, è stato più facile integrarmi. Sono contento del mio inizio e spero di continuare così. Con Gasperini all'Atalanta ho cambiato mentalità e concezione del gioco: prima non sapevo come mettere le mie caratteristiche a disposizione della squadra. La Nazionale? Non ci penso. Continuando così, sarà una conseguenza".