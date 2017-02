Gagliardini, contro la Juve ad armi pari

ROMA, 2 FEB - "È la mia prima partita contro la Juve. Sarà difficilissima, è la squadra più forte del campionato e che lotta per vincere anche in Europa, ma andremo a Torino per fare risultato". Roberto Gagliardini, in conferenza stampa ad Appiano Gentile, carica i compagni dell'Inter in vista della sfida di domenica a Torino. "Abbiamo la convinzione di potercela giocare ad armi pari e fare risultato - insiste il centrocampista, approdato alla Pinetina nel mercato di gennaio - Se contro di noi dovessero far bene, per loro sarebbe un passo importante per lo scudetto. Da parte nostra, se vincessimo daremmo un segnale al campionato dimostrando di poter arrivare nei primi tre posti". Sarà determinante, secondo Gagliardini, l'approccio alla gara. "Dovremo partire con la cattiveria giusta - spiega - Essere subito aggressivi. Bisognerà stare corti e compatti. Chi toglierei alla Juve? Bonucci: è il difensore più completo".