Raciti: Questore, Figc e Lega assenti

CATANIA, 2 FEB - "Mi sarebbe piaciuto vedere, in occasione dell'anniversario della morte dell'ispettore Filippo Raciti, un rappresentante di Figc e della Lega di Serie A e di Serie B che dicesse qualcosa in favore delle forze dell'ordine e dei sacrifici che ogni domenica o durante la settimana producono negli stadi in modo forte". Lo ha affermato il Questore di Catania, Marcello Cardona, a margine della cerimonia, nello stadio Angelo Massimino, per ricordare, a 10 anni dall'uccisione del poliziotti durante gli scontri tra ultras etnei e forze dell'ordine. Alla cerimonia, oltre ai familiari della vittima, era presente un rappresentante del calcio Catania e il direttore centrale degli affari generali del Viminale, il prefetto Filippo Dispenza, in rappresentanza del capo della polizia che parteciperà alla cerimonia promossa dal Comune in ricordo di Raciti il 17 febbraio. Cardona ha auspicato che "sia stata una semplice dimenticanza" perché ci vuole più partecipazione e meno dichiarazioni sui giornali". (ANSA).