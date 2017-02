Tanti in coda per biglietti Crotone-Juve

CROTONE, 2 FEB - In centinaia si sono messi in fila, già dalle prime ore del giorno, per acquistare un biglietto per la partita Crotone-Juventus dell'8 febbraio prossimo, recupero della 18/a giornata. Ai botteghini, riaperti stamani, si sono presentati da ogni parte della Calabria. C'è chi ha fatto anche tre ore di viaggio. E ci sono tante donne, mogli e madri, in fila per prendere il biglietto a mariti o figli impegnati con lavoro e scuola. Molti anche gli studenti che hanno marinato le lezioni. La fila è stata gestita attraverso una lista arrivata a circa 600 persone che ieri era stata smaltita di appena un terzo. Ognuno può acquistare fino ad un massimo di tre tagliandi. I biglietti più ricercati sono quelli della parte alta di curva Sud (la parte bassa è già tutta venduta in abbonamento), che costano 35 euro e sono disponibili solo al botteghino. La vendita del settore ospiti (circa 3.000 posti) viene invece effettuata attraverso i circuiti on line e risulta già tutta esaurita.