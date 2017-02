Malagò, con Real verrò a tifare Napoli

ROMA, 2 FEB - "Sarò al San Paolo per tifare Napoli contro il Real Madrid". Parola del presidente del Coni Giovanni Malagò, in visita alla redazione del quotidiano napoletano "Roma", che ha diffuso una nota. Presenti anche i campioni olimpici Giuseppe Abbagnale e Franco Porzio, il neopresidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia e l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Malagò ha toccato diversi temi, fra cui quelli delle Universiadi 2019, che si svolgeranno nel capoluogo partenopeo, e dello stadio San Paolo, che vede un ormai lungo confronto fra Comune e Calcio Napoli. "Ho un ottimo rapporto con il sindaco Luigi de Magistris e sono amico di Aurelio De Laurentiis - ha sottolineato Malagò - Noi possiamo attestare la rispondenza alla normativa di sicurezza e ai parametri Uefa ma, per quanto riguarda la convenzione, si tratta di questioni fra il Comune e il club".