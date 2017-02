Sampdoria: Puggioni rinnova fino al 2019

ROMA, 2 FEB - Christian Puggioni ha rinnovato il contratto con la Sampdoria fino al 2019: un riconoscimento per il portiere che sta sostituendo l'infortunato Emiliano Viviano. Il suo contratto era in scadenza nel 2018 e all'estremo difensore è stato adeguato anche l'ingaggio. Ha invece rescisso il contratto il centrocampista colombiano Carlos Carbonero, che in questa stagione non era stato impiegato a causa di un infortunio.