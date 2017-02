Higuain, la Juve ti prepara a vincere

ROMA, 2 FEB - "Il Real Madrid, così come il Napoli, mi ha aiutato molto a crescere e a migliorare; alla Juventus mi sto perfezionando. Si cerca sempre d'imparare, ma quel che conta è la convinzione con cui lo si fa". Gonzalo Higuain guarda avanti nella sua carriera calcistica, ma non dimentica le tappe che lo hanno portato sino ai livelli attuali. Alla Juventus "come al Real - spiega l'attaccante bianconero nella trasmissione della radio spagnola Onda Cero "El Transistor" - ti preparano per vincere. Tutto il resto viene di conseguenza: quando si vince, si lavora più felicemente. A Torino ho ritrovato l'atmosfera che c'era a Madrid, quella a cui ero abituato. Napoli? Anche lì l'esperienza che ho vissuto è stata molto bella: mi hanno fatto crescere tanto, il club si è molto speso per me e gli sarò sempre grato per questo". Ad Higuain, infine, viene chiesto un commento sul compagno di squadra Paulo Dybala. "Deve stare tranquillo e continuare a lavorare come sta facendo - risponde il connazionale - Diventerà un fenomeno".