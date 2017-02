Il Catania rende omaggio a Raciti

ROMA, 2 FEB - "Oggi ricorre il decimo anniversario della tragica scomparsa dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, un uomo coraggioso caduto nell'esercizio di un dovere interpretato come una missione". Lo ricorda il Calcio Catania che, sul proprio sito, "rende omaggio alla memoria del valoroso tutore dell'ordine e rivolge un affettuoso pensiero alla famiglia". Raciti morì durante gli scontri tra Forze dell'ordine e tifosi etnei al Massimino, il 2 febbraio 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo. Per la morte preterintenzionale del poliziotto sono stati condannati, con sentenza definitiva, due ultras del Catania: Daniele Micale e Antonino Speziale, quest'ultimo allora minorenne. "Filippo è un esempio che vive nel tempo - afferma l'ad rossazzurro, Pietro Lo Monaco - L'amore per la legalità che ha sempre affermato e difeso, spendendosi con generosità e valore, è un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire. A dieci anni dall'incubo siamo vicini alla famiglia Raciti, con profondo rispetto".