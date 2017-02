Totti "Futuro? Ora mi godo questi mesi"

ROMA, 1 FEB - Ancora nessuna decisione sul futuro perchè "non è ancora il momento di parlarne". Francesco Totti si gode la vittoria all'ultimo respiro contro il Cesena (grazie a un rigore trasformato al 95') e glissa sul futuro agonistico: "Cosa faro' a fine stagione? Non e' il momento di parlarne - le sue parole a Rai Sport - Mi godo questi due o tre mesi, alla fine tirerò le somme e decideremo insieme". Poi due parole sul matct, difficile e complicato oltremisura contro una squadra di Serie B: "Avevamo di fronte una squadra organizzata - ha spiegato il capitano - Il Cesena ha giocato a viso aperto, senza paura, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Il rigore era evidente, nettissimo. Strootman ha anticipato il portiere ed è stato buttato giù". Adesso ci sarà la Lazio in semifinale: "Dobbiamo affrontare quelle partite come le altre, senza pensare che saranno dei derby: speriamo di centrare la finale".