Serie A: Pescara-Fiorentina 1-2

ROMA, 1 FEB - Ai titoli di coda la Fiorentina batte il Pescara per 2-1 conquistando tre punti d'oro per continuare a sperare nell'Europa. Vittoria meritata per i Viola, nel recupero della 19ma giornata di Serie A, che però hanno impiegato un tempo per capire come far male al Pescara protagonista di un buon primo tempo. Per i biancazzurri la sconfitta vale la retrocessione anticipata, con un ultimo posto che non lascia davvero sperare neanche in un miracolo: ultimi con 9 punti, nessuna vittoria sul campo e ben 12 punti di distacco dalla quart'ultima. Decisivo Tello, autore di una doppietta, che prima recupera il vantaggio abruzzese con Caprari e poi al '95' beffa il portiere di casa con un tiro malandrino. In classifica i viola aggancia il settimo posto occupato dal Milan, che pero' dovra' ancora recuperare il match di Bologna.