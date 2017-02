C.Italia: in semifinale derby di Roma

ROMA, 1 FEB - La Roma batte con fatica e in pieno recupero il Cesena, terz'ultimo in Serie B, e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. Avanti con Dzeko al 68', i romagnoli trovano il pari al 73' grazie a un 'impiccio' in area tra Alisson e Manolas che libera al tiro Garritano che non sbaglia. Decisivo il rigore del capitano al 95' per un rigore fischiato dall'arbitro per fallo di Agliardi su Strootman. I derby di semifinale sono in programma l'1 marzo, con ritorno 4 o 5 aprile.