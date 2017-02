Figc a L'Aquila,contributo per terremoto

ROMA, 1 FEB - "Federcalcio e Lnd insieme per i terremotati: un impegno concreto per la ripresa dell'attività sportiva nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma". Così il neo presidente della Lnd Cosimo Sibilia dopo l'elezione e oggi lo slogan è diventato realtà, raccogliendo l'invito del presidente federale Carlo Tavecchio che, dopo aver visitato Visso e i paesi limitrofi prima di Natale, non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche alle zone dell'aquilano e del reatino. Occasione il derby di alta classifica del girone G della Serie D L'Aquila-Rieti per annunciare che Figc e Lnd cammineranno insieme per l'attivazione di un progetto da sviluppare insieme al Commissario per la ricostruzione Errani e al Ministro dello Sport Lotti. L'obiettivo è quello di riportare alla normalità l'attività delle piccole società e delle scuole calcio costrette a fermarsi a causa degli eventi sismici. La contribuzione del mondo del calcio è finalizzata a contrastare l'emergenza e consentire l'acquisto di attrezzature sportive.