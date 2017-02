Real-Napoli:protesta ultrà per biglietti

NAPOLI, 1 FEB - Un lungo striscione di protesta degli Ultrà del Napoli, collocato sotto la Galleria Laziale, che collega Mergellina a Fuorigrotta, rilancia la protesta contro la gestione della vendita dei biglietti per le due gare di Champions League tra Napoli e Real Madrid. "On-line, sottobanco, Aladino, quanto ci manchi, vecchio botteghino", ha scritto il gruppo Ultrà che si firma "Chi milita merita". Lo striscione, lungo una ventina di metri è stato collocato nel pomeriggio. Proteste c' erano state nei giorni scorsi per la difficoltà nell' acquisto on-line dei biglietti per la gara di andata a Madrid del 15 febbraio, che invece erano acquistabili insieme al volo charter dai Tour operator. Il club madrileno ha messo a disposizione del Napoli 4 mila biglietti per il Santiago Bernabeu.