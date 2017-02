Gomez, riportiamo l'Atalanta in Europa

BERGAMO, 1 FEB - "È bello sentire l'affetto della gente, oltretutto adesso gli obiettivi sono cambiati. Siamo nella parte alta della classifica e vogliamo riportare Bergamo in Europa". Alejandro Gomez, fantasista, capitano e leader dell'Atalanta di Gasperini, indica ai compagni lo scopo della seconda metà di stagione: "È finito il mercato, speriamo che i nuovi si inseriscano in fretta e quelli rimasti proseguano sui loro standard abituali di rendimento - prosegue il numero 10 argentino -. Mounier mi piace molto, è il mancino abile nel dribbling che ci mancava". Il Papu, a 29 anni ancora da compiere (il 15 febbraio), è uno dei veterani in una squadra di giovani e giovanissimi: "Noi che andiamo verso i trenta, come Toloi, Zukanovic e io, ci sentiamo quasi dei vecchi, ma che la rosa sia così giovane è un bene per tutto il calcio italiano". Circa le sirene delle big al calciomercato, Gomez assicura di essersi tappato le orecchie per non sentirle: "Ormai una certa età e mi trovo da Dio dove sto adesso''