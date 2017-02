Sainsbury, all'Inter per lasciare segno

MILANO, 1 FEB - "Non mi aspettavo di tornare così presto in Europa, ma soprattutto di poter andare a giocare in un club di grandissimo livello come l'Inter, anzi, sono rimasto scioccato". Trent Sainsbury, giocatore arrivato un po' a sorpresa in nerazzurro dallo Jiangsu Suning, si racconta alla testata cinese 163.com, prima di partire per l'Italia. Il difensore, che in passato a giocato nello Zwolle, non escludeva un giorno di tornare in Olanda, ma ora vuole sfruttare la chance nerazzurra: "Ho sempre pensato che sarei tornato in Olanda, per dimostrare il mio valore in Europa. Ora ho avuto il modo di sfruttare un'opportunità così rara come l'Inter. Sarà soltanto un prestito, ma potrò dimostrare tutto il mio valore. La concorrenza è molto agguerrita, ma se riuscirò ad esprimermi ad alti livelli penso che avrò un'occasione. Non voglio andare all'Inter solo per aggiungere questa esperienza al mio curriculum personale, voglio lasciare un grande segno".