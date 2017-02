Liverpool: Firmino un anno senza patente

(ANSA-AP) - LIVERPOOL, 1 FEB - L'attaccante brasiliano del Liverpool Roberto Firmino dovrà restare senza patente per un anno. Questa la decisione presa oggi dal tribunale inglese che ha giudicato colpevole il giocatore che nella notte di Natale era stato fermato nel centro della città mentre guidava in stato di ebbrezza. Oltre alla sospensione di un anno della patente, Firmino è stato anche multato di 20.000 sterline. "Mi scuso senza riserva, col club, l'allenatore, i miei compagni di squadra e i tifosi per questa spiacevole situazione", le parole del giocatore una volta appresa la sentenza. Il Liverpool ha fatto sapere che Firmino sarà sanzionato, senza però precisare quale azione disciplinare sarà presa nei suoi confronti.