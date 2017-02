Raiola, non escludo Ibra e Balo a Napoli

ROMA, 1 FEB - "Ibrahimovic e Balotelli di nuovo in Italia? Ci sono tante squadre che hanno chiesto informazioni, dalla Cina al nord d'Europa, ma a tutti abbiamo detto che vogliamo aspettare ancora qualche mese per decidere il futuro di Balotelli". Parola di Mino Raiola ai microfoni di Radio Crc: "non escludiamo nulla, né il Napoli né altre società, vedremo in estate cosa accadrà. Ibrahimovic è sempre stato innamorato della passione che Napoli e i napoletani riescono a dare e lo dice sempre apertamente. Sa cosa vuol dire essere accolto in una famiglia napoletana e lo sapeva anche prima, quando non era famoso, quando mangiava a casa di mia mamma che gli cucinava i suoi piatti preferiti. Sa cosa vuol dire l'amore dei napoletani ed è sempre stato attratto da questa passione. So che De Laurentiis lo ha conosciuto e con Zlatan non si sa mai nulla. Chissà se poi Sarri si comporterebbe con Ibrahimovic come con El Kaddouri".