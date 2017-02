'Contro Juve continuare corsa Champions'

MILANO, 1 FEB - "Contro la Juventus sarà una gara utile per crescere. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto finora. Stiamo inseguendo le squadre che ci precedono e dobbiamo proseguire così per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di entrare in Champions League": lo dice il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva a Premium Sport. "Chi toglierei alla Juventus? Non faccio un nome specifico, la Juve è una squadra fortissima, composta da grandissimi campioni". L'Inter allo Stadium provera' a riprendere la marcia interrotta dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio di ieri sera. "Non ci voleva - ammette Candreva - perché tenevamo molto alla Coppa Italia e a passare il turno. Adesso dobbiamo dimenticarla al più presto e pensare alla prossima gara che sarà molto importante".