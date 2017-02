Zamparini,smentisco interesse per Modena

PALERMO, 1 FEB - "Resto stupito nel leggere oggi alcune dichiarazioni attribuite al presidente del Modena Calcio, Antonio Caliendo, in merito all'acquisizione da parte mia del club emiliano". Lo dice il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, smentendo ogni volontà di acquisizione della società emiliana. "Non credo - prosegue - sia possibile che Caliendo possa aver rilasciato tali dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Ad ogni modo, smentisco con fermezza qualsiasi mio interessamento per il Modena Calcio".