Preziosi, non verrò più allo stadio

GENOVA, 1 FEB - "Per quest'anno non verrò più allo stadio, certe situazioni mi impongono di dire qualche parola perché non so trattenermi". Enrico Preziosi, al centro sportivo di Pegli per la presentazione del neo acquisto Hiljemerk, non nasconde l'amarezza per alcune critiche arrivate in particolare durante il pareggio casalingo con il Crotone da parte di tifosi in tribuna. "In realtà voglio bene anche a quelli che mi criticano. Però mi infastidisce che a Genova si faccia sempre tragedia. Io non sono uno che non reagisce e allora evito lo stadio. I presidenti non devono battibeccare con i tifosi o fare gesti particolari", ha aggiunto il presidente del Genoa riferendosi al gestaccio compiuto dal presidente della Samp Ferrero al gol di Muriel con cui domenica i blucerchiati hanno battuto la Roma. Preziosi si aspetta che la squadra presto torni a giocar bene e vincere. "Questo stato non ci compete. Eravamo partiti bene poi l'infortunio di Veloso e la sconfitta con il Palermo hanno accentuato in negativo la situazione''.