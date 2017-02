'Grazie Barca ma ora lotterò per Milan'

MILANO, 1 FEB - Gerard Deulofeu non vuole fare rimpiangere Giacomo Bonaventura, la cui stagione è praticamente finita per una lesione al tendine della coscia sinistra (oggi sarà operato). "Prometto che darò il massimo in ogni partita - ammette lo spagnolo ai tifosi durante l'#AskDeulofeu organizzato su Twitter -, lotterò per il Milan che è un grande club. Essere qui è una grande occasione per me, spero di segnare tanto e fare tanti assist". Deulofeu ammira il calcio italiano ("Ci sono tante belle squadre, tatticamente molto forti"), rimarca l'amicizia di lungo corso con Suso ("Sono stato con lui in Nazionale, abbiamo un bel rapporto. Insieme potremo dare una mano importante al Milan per vincere") e ricorda con orgoglio il suo passato al Barcellona: "Ho imparato tanto da Messi, Xavi e Iniesta. Allenarmi con loro è stata una grande occasione, capisci perché sono tra i migliori al mondo, sono incredibili. Anche se si perde una partita al Barça ti insegnano che il giorno dopo ti devi allenare sempre al massimo".