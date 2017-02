Gabbiadini, per me parlano i numeri

ROMA, 1 FEB - Messaggio d'addio via social per Manolo Gabbiadini: l'attaccante, fresco di cessione al Southampton, ringrazia "Napoli, il presidente, la società, Benitez, Bigon, Giuntoli, lo staff e i compagni di squadra di questi 25 mesi"; e poi i tifosi, "unici e meravigliosi". Ma nell'elenco non c'è Sarri, suo ultimo tecnico in azzurro: il giocatore, evidentemente, non può nascondere la propria delusione per non essere stato valorizzato come avrebbe voluto. Più avanti si dice "contento di essere stato amato per quello che sono veramente e non per come gli altri volevano che fossi, esuberante, sorridente per forza". E ancora: "Un pensiero finale a coloro che mi hanno spesso e volentieri criticato etichettandomi come un calciatore con poca personalità e carisma, incapace di reggere le pressioni della grande piazza e del grande club. Beh, che dire, non amo rispondere a parole ma preferisco far parlare i numeri. Con la maglia azzurra ho realizzato 25 reti in 3.119 minuti, un gol ogni 124 minuti. Ciao Napoli, è stato bello".