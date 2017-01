Pioli, non ci voleva ma ora ripartiremo

MILANO, 31 GEN - "Una partita si può perdere, ci sta anche fare qualche errore in più del normale, ma le grandi squadre sanno ripartire alla grande e sistemare le cose che non hanno funzionato. Noi proveremo a farlo, perché io sono convinto di allenare una grande squadra". Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli carica i suoi dopo il Ko di Coppa Italia contro la Lazio. "Non ci voleva - ammette -, ma lavoreremo ancora più duro perché conosciamo il valore del prossimo avversario (la Juventus in campionato n.d.r.)". I rimpianti di Pioli sono per il primo gol preso, quello di Felipe Anderson. "Abbiamo cominciato benissimo, molto meglio che in campionato contro la Lazio - dice -. Poi abbiamo commesso una disattenzione grave che abbiamo pagato caro. E favorito la Lazio che è brava a ripartire. Qualche errore è stato fatto, ma fossimo rimasti in 11 avremmo avuto la possibilità di recuperare. I giocatori ce l'hanno messa tutta e faccio loro i complimenti. Dobbiamo curare le piccole cose, abbiamo preso un gol in cui eravamo ben piazzati".