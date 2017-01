Biglia, la Lazio ha meritato di vincere

ROMA, 31 GEN - "Cosa è successo con il tifoso dopo il ko contro il Chievo? Ho reagito a una critica immeritata. Non ho rimorsi per ciò che ho fatto, l'unica cosa che mi dispiace è che la scena sia avvenuta davanti agli occhi di mio figlio. Smentisco che sia stata coinvolta mia moglie, per fortuna non è accaduto. Il tifoso ha il diritto di criticare e di fischiare ma le parole che ho sentito non erano giuste e ho reagito". Al termine di Inter-Lazio di Coppa Italia, il capitano dei biancocelesti Lucas Biglia (oggi a segno su rigore) più che parlare dell'impresa della squadra di Inzaghi parla di quanto è accaduto sabato scorso dopo il fischio finale del match perso contro il Chievo. "I tifosi mi possono fischiare e lo accetto - spiega - ma in quella occasione si è andati oltre e ho avuto quella reazione. Purtroppo l'accaduto è stato visto da mio figlio. Oggi nel secondo tempo non abbiamo saputo gestire il pallone con un uomo in più. Abbiamo sofferto ma meritato la vittoria col sacrificio di tutti. Il futuro? Rimango alla Lazio".