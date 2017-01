Simic, grazie Samp che ha creduto in me

GENOVA, 31 GEN - Lorenco Simic è il nuovo calciatore della Sampdoria: il difensore croato è stato acquistato dall' Hajduk Spalato. "Il difensore - che ha scelto la maglia numero 4 - sarà a disposizione di mister Marco Giampaolo a partire dall'allenamento in programma domani, mercoledì, al centro sportivo 'Gloriano Mugnaini di Bogliasco", si legge nel comunicato ufficiale della società blucerchiata. E' stato acquistato a titolo definitivo per circa un milione e mezzo di euro. "Ho avuto la possibilità di fare un passo avanti nella carriera, la Serie A è uno dei maggiori campionati europei, così ho deciso di accettare l'offerta di un club che ha creduto in me", ha detto il difensore nella lettera di saluto al suo vecchio club.