Camplone, con Roma vetrina incredibile

ROMA, 31 GEN - Erano 47 anni (fu eliminato dal Napoli) che il Cesena non approdava ai quarti di finale di Coppa Italia. "È la partita che tutti i miei ragazzi vorrebbero giocare, una vetrina incredibile - dice il tecnico Andrea Camplone alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma - Ma io devo pensare anche al campionato, alla dura lotta per la salvezza. Siamo in emergenza soprattutto nel reparto arretrato. Così qualche alternanza sarà doverosa, qualcuno dovrà tirare il fiato". Camplone dovrebbe quindi schierare in campo il 4-3-3 con Agliardi, Setola, Perticone, Rigione e Balzano; a centrocampo Vitale, Cinelli e Laribi; e in attacco Di Roberto, Cocco e Panico. Formazione che però, in queste ultime ore di mercato, potrebbe essere limitata dalla partenza in extremis di qualcuno. La suggestione dell'appuntamento, intanto, ha fatto presa sui tifosi che, nonostante la giornata lavorativa di metà settimana e la distanza, all'Olimpico saranno oltre 400.