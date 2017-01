Mercato: Spalletti, Roma fortissima così

ROMA, 31 GEN - "La squadra mi sta bene così, vado fino in fondo con questa. Non abbiamo perso niente nei confronti delle altre, siamo rimasti fortissimi e la mia ossessione per la vittoria continua". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, a poche ore dalla chiusura della finestra di mercato invernale. L'allenatore giallorossa - dopo aver ammesso i problemi per il passaggio di Gerson al Lille ("ci sta che possa ritornare") e ribadito la propria posizione su Paredes ("sono contento se rimane, lui mi ha detto che non vuole andar via") - ha speso alcune parole sull'unico acquisto giallorosso, il francese Grenier, che potrebbe essere convocato per il quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico contro il Cesena: "È un calciatore tecnico, non è rapidissimo ma ha un gran tiro; fa girare palla in velocità e destrezza nello stretto per qualità e intuizioni. Può giocare dovunque a centrocampo, ma di più nel settore centrale. Per caratteristiche assomiglia a Pjanic".