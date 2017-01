Sainsbury dallo Jiangsu Suning all'Inter

ROMA, 31 GEN - Trent Lucas Sainsbury è un giocatore dell'Inter. Il centrale difensivo classe '92, nazionale australiano con passaporto inglese, arriva in prestito dallo Jiangsu Suning sino a fine stagione. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. L'operazione è la prima in sinergia tra l'Inter e lo Jiangsu, entrambi di proprietà di Steven Zhang e del Suning. Sainsbury ha iniziato la sua carriera nei Central Coast Mariners (massima divisione australiana), per poi passare al Pec Zwolle, in Eredivisie. Con la maglia della squadra olandese ha vinto due trofei tra cui la Supercoppa del 2014 contro l'Ajax. Poi, il trasferimento in Cina.