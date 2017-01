Siviglia: N'Zonzi prolunga fino a 2020

ROMA, 31 GEN - Niente Juventus per Steven Nzonzi che ha rinnovato il contratto con il Siviglia fino al 2020 (con clausola). Lo ufficializza il club andaluso sul sito. TYra i centrocampisti più forti d'Europa, il centrocampista francese di origini congolesi è arrivato a Siviglia nel diventando, prima con Unai Emery e poi con Jorge Sampaoli, un punto fermo della squadra oggi 2/a in Liga. In questo anno e mezzo al 'Ramón Sánchez-Pizjuán', N'Zonzi ha giocato 73 partite e segnato 7 gol.