Show Juve a Galà Aic,Bonucci il migliore

MILANO, 30 GEN - E' il Gran galà del calcio ma sembra sostanzialmente una festa a tinte bianconere, visto che la Juventus ha fatto incetta di premi nella kermesse organizzara come ogni anno dall'Assocalciatori. Vincitrice del campionato e della coppa Italia, la Juventus è stata ovviamente premiata come miglior squadra della passata stagione e ha piazzato sei giocatori, oltre ai nuovi arrivati Gonzalo Higuain, capocannoniere nello scorso campionato con la maglia del Napoli, e l'ex romanista Miralem Pjanic, nell'undici ideale scelto da una giuria composta da calciatori, allenatori, arbitri e giornalisti. La formazione ideale è composta da Gianluigi Buffon, Kalidou Koulibaly, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, eletto anche miglior calciatore della passata stagione, Giorgio Chiellini, Marek Hamsik, Pjanic, Paul Pogba, Radja Nainggolan, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Massimiliano Allegri è stato premiato come il Migliore allenatore