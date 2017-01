Serie B: Spezia-Latina 3-2

LA SPEZIA, 30 GEN - Lo Spezia torna alla vittoria dopo tre partite e si avvicina alla zona play-off. Al 'Picco', nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B, finisce 3-2 al termine di una girandola di emozioni. La squadra di Di Carlo parte bene e dopo venti minuti e' gia' sul 2 a 0: al 15' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mastinu, la torre di Terzi trova pronto Granoche che sotto misura insacca per il vantaggio dei padroni di casa. Al 20' arriva anche il raddoppio, sempre da palla inattiva: punizione di Mastinu, torre di Djokovic per Pulzetti che sbuca alle spalle della difesa pontina e fulmina Pinsoglio. Nella ripresa, nonostante l'espulsione di Terzi, al 26' lo Spezia sigla anche la terza rete con Granoche, che approfitta di una distrazione dei centrali ospiti per involarsi verso la porta e siglare la doppietta personale. Sul 3 a 0, lo Spezia rallenta e il Latina si rifa' sotto fino a ridurre le distanze fino al 3-2.