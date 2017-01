Juve: Allegri, con Inter sfida chiave

MILANO, 30 GEN - "Sesto scudetto sarebbe un record e da leggenda ma ci sono anche la Roma, il Napoli e l'Inter. Domenica giochiamo contro i nerazzurri e sarà una partita chiave, una sfida importante": lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri premiato come allenatore dell'anno durante il Gran Galá del Calcio Aic. "Per fare bene non ci sono segreti. Servono buoni giocatori e una buona società. Poi l'allenatore non deve fare danni". Al suo fianco, sul palco, premiato anche l'ad bianconero Beppe Marotta in rappresentanza della Juventus eletta migliore squadra. A consegnare il premio, tra sorrisi e strette di mano, il presidente della Figc Carlo Tavecchio.