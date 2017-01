'Juve-Inter tornata a livelli anni fa'

MILANO, 30 GEN - È la settimana di Juventus-Inter, "una sfida con tornata ai livelli di qualche anno fa", come ha notato il presidente della Assocalciatori Damiano Tommasi a margine del Gran Galà del calcio, in cui i giocatori hanno fatto incetta di premi. Guardando alla classifica, Tommasi ha osservato che "è scontato solo l'esito delle retrocessioni, purtroppo quella è una corsa che ha detto già molto e che forse può dire ancora poco. Però - ha continuato Tommasi - l'esito delle partite non è mai scontato, anche perché con i tre punti e il cammino che stanno facendo quelle davanti anche un pareggio diventa molto importante".