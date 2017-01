Pioli: rimonta' non abbiamo fatto niente

MILANO, 30 GEN - "Non abbiamo fatto niente, è giusto vivere con serenità questo momento ma serve assolutamente concentrazione e determinazione per far sì che duri il più possibile e arrivare al 28 maggio con in mano qualcosa". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli tiene i piedi per terra. La squadra nerazzurra e' quarta in classifica a tre punti dalla Champions ma, a Inter Channel, Pioli chiede massima concentrazione: "Continuando a vincere qualcuno prima o poi dovrà cedere il passo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati solo su ciò che possiamo controllare". Il momento positivo dell'Inter coincide con l'arrivo di Pioli bravo anche a gestire i singoli. "L'allenatore deve capire quali sono i giocatori più adatti a ogni singola partita. Io - dice Pioli - ho la fortuna di avere una squadra tutta a disposizione. Stanno bene fisicamente ma anche di testa e chi viene scelto so che si farà trovare pronto. Questo è un grosso vantaggio".