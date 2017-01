Nestorovski, questa è la strada giusta

PALERMO, 30 GEN - "Sono felice per questo pareggio importante sul campo di una grande squadra come il Napoli siamo stati bravi a non dare spazio ai nostri avversari giocando compatti e facendo una partita di grande sacrificio. Tornare al gol è stato bello, sono contento, ma la cosa che conta di più non è segnare ma essere riusciti a fare nuovamente punti". Lo ha detto l'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski che ieri ha segnato il gol del momentaneo vantaggio contro il Napoli. "Adesso dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta. Tutti noi crediamo alla salvezza, ci sono tante partite da giocare ancora e non possiamo arrenderci - ha spiegato - Possiamo fare un grande passo avanti se battiamo il Crotone. In questa settimana ci prepareremo bene per la partita di domenica che per noi è troppo importante. Contro il Crotone mi piacerebbe avere lo stadio pieno, perché anche il calore dei tifosi ci può aiutare a vincere la partita".