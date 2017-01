Ausilio, Coutinho mio maggior rimpianto

MILANO, 30 GEN - "E' un grande rimpianto aver venduto Coutinho, forse il più grande rimpianto in oltre 20 anni all'Inter. Se fosse ora in nerazzurro sarebbe titolare e avrebbe il successo che sta ora avendo al Liverpool. Ma all'epoca non era pronto fisicamente e non era abituato al calcio italiano". Il ds dell'Inter Piero Ausilio, in un'intervista a Espn, torna a parlare della cessione di Philippe Coutinho venduto al Liverpool nel 2013 per 10 milioni di euro. Ora il brasiliano e' sbocciato e sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Ausilio spiega che con la cessione di Coutinho è stato finanziato l'acquisto di Kovacic ma non chiude ad un clamoroso ritorno del trequartista: "Ora abbiamo dei proprietari molto forti e non escludo che in futuro Coutinho possa chiudere la sua carriera tornando qui all'Inter. E' qualcosa di cui possiamo sempre sperare".